Darum tritt das EUR/CHF-Paar auf der Stelle

Nachdem am vergangenen Donnerstag die Europäische Zentralbank wie erwartet ihren Einlagensatz um 25 Basispunkte gesenkt hat, stehen in den kommenden Tagen eine Reihe von Zentralbanken mit ihren Leitzinsentscheidungen auf dem Programm. Die wohl wichtigste Entscheidung wird von der US-Notenbank Fed erwartet.

Zum Wochenstart preist der Markt mittlerweile eine Chance von 59 Prozent für einen grösseren Schnitt um 50 Basispunkte ein, wie das FedWatch-Tool der CME Group zeigt. Vor einer Woche lagen die Erwartungen noch bei 30 Prozent. Die Unsicherheit, wie gross der Schnitt am Ende ausfällt, beschäftigt die Märkte seit Wochen. Das zweite Lager geht nämlich davon aus, dass die Währungshüter die Zinsen zunächst um 25 Basispunkte senken. Laut Commerzbank seien die Risiken für eine gewisse US-Dollar-Schwäche derzeit damit gegeben.

Neben dem Fed werden noch die Norges Bank, die Bank of England sowie die Bank of Japan in dieser Woche Zinsentscheidungen treffen. Erst in der kommenden Woche zieht dann die Schweizerische Nationalbank SNB nach.

Am Montagmorgen tritt Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9391 mehr oder weniger auf der Stelle. Der Dollar notiert mit 0,8461 Franken etwas tiefer als noch am Freitag und auch gegenüber dem Euro kommt der Greenback leicht zurück, wie der aktuelle Kurs von 1,1097 zeigt.

awp-robot/hr/ra

Zürich (awp)