Darum tendiert der Franken fester

Am Vormittag notiert die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1223 Dollar und damit etwas höher als am Vorabend. Gegenüber dem Franken gab der Euro dagegen etwas nach und kostet am Vormittag 1,1126 Franken. Auch der Dollar notiert mit 0,9914 zum Franken tiefer als noch am Vorabend.

Unterstützung geben dem Euro überraschend starke Konjunkturdaten aus Frankreich. Im Mai war die Industrieproduktion der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone um 2,1 Prozent im Monatsvergleich gestiegen und damit deutlich stärker als erwartet. Die französische Industrieproduktion profitierte von Zuwächsen im Energiesektor, aber auch der Bausektor und die Autoindustrie legten zu.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Das beherrschende Thema am Devisenmarkt ist aber ein Auftritt des amerikanischen Notenbankchefs vor Parlamentsmitgliedern des Landes, der am Nachmittag erwartet wird. Hier könnte Jerome Powell neue Hinweise zur Zinspolitik liefern. Experten gehen davon aus, dass sich das Fed mit einem Zinsschritt noch etwas Zeit lassen werde. Als Grund gilt die weiter robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft.

Nach zuletzt starken Kursverlusten hat sich das britischen Pfund am Vormittag vorerst etwas stabilisiert. Seit Beginn des Monats steht die Währung tendenziell unter Druck und hat im Handel mit dem US-Dollar am Vortag zeitweise den tiefsten Stand seit April 2017 erreicht. Nach einem TV-Duell der beiden Konkurrenten im Rennen um das Amt des britischen Premierministers werden Boris Johnson weiterhin die besten Chancen eingeräumt. Johnson hatte seine Bereitschaft bekräftigt, als künftiger Regierungschef notfalls auch ohne ein Abkommen die EU zu verlassen.

jkr/elm/stk/jl/mk

FRANKFURT (awp international)