Darum tendiert der Euro zum Franken höher - Eurokurs nach Tief seit März mit Stabilisierung

Zum Start in eine Woche mit zahlreichen Zinsentscheidungen hielten sich die Kursbewegungen aber in Grenzen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0685 US-Dollar. Zum Franken liegt der Euro gegenüber dem frühen Geschäft bei etwas höheren 0,9592 Franken, während der Dollar kaum verändert zu 0,8979 Franken kursiert.

Zuletzt hatte die Aussicht auf zunächst stabile Zinsen im Währungsraum den Euro belastet. Die EZB hatte am Donnerstag ihre Leitzinsen zwar das zehnte Mal in Folge angehoben. Die Währungshüter signalisierten aber auch, dass der Zinsgipfel in der Eurozone erreicht sein könnte.

Nun richtet sich der Fokus auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Von ihr wird zunächst keine weitere Anhebung erwartet. Mit Spannung werden die Marktteilnehmer aber den Zinsausblick verfolgen. Denn die Frage ist, ob auch die Fed vorerst stabile Zinsen andeuten könnte. Am Donnerstag folgt dann die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit ihrem Zinsentscheid. Sie dürfte die Zinsen ein weiteres Mal erhöhen.

