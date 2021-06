Darum tendiert der Euro weiter bei knapp 1,22 US-Dollar

Die Kursbewegungen zwischen Euro und Dollar halten sich seit Wochenbeginn in Grenzen, starke Impulse sind Mangelware. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2180 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Auch im Vergleich mit dem Franken tritt der Euro derzeit bei 1,0921 an Ort und Stelle. Der US-Dollar verharrt im Vergleich zum Vorabend ebenfalls bei 0,8966 auf unverändertem Niveau.

Anzeige



» Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.» Währungen handeln

Auch zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten mit grösserer Marktbedeutung auf dem Plan. Am Morgen werden Aussenhandelsdaten aus Deutschland erwartet, die jedoch nur selten für stärkere Kursbewegung sorgen. Das nächste entscheidende Ereignis dürfte die Zinssitzung der EZB sein, die aber erst am Donnerstag ansteht.

bgf/mis

FRANKFURT (awp international)