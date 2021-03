Darum stoppt der Euro vorerst seine Kursverluste zum Dollar - Dollar zum Franken kaum verändert

Am Vormittag steigt die Gemeinschaftswährung Euro bis auf aktuell 1,1797 US-Dollar. Sie kostet damit etwas mehr als am Morgen.

Zum Franken bewegt sich der Euro mit 1,1082 in etwa innerhalb seiner zuletzt ausgebildeten Range von 1,080 bis 1,1000, wie es auch in einem aktuellen Kommentar der Valiant Bank heisst. Zwar halten die Experten der Bank es für möglich, dass der Euro kurzfristig auf 1,1100 steigt, danach dürfte er aber auf circa 1,1070 bis 1,1045 Franken zurückfallen. Es fehle der Gemeinschaftswährung nämlich trotz neuerlichem Aufbäumen an Kraft für grössere Taten. Der US-Dollar kostet am Freitagmorgen derweil kaum veränderte 0,9394 Franken.

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im März deutlich aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg mit 96,6 Punkten auf den höchsten Wert seit Juni 2019. Sowohl die Lagebewertung als auch die Geschäftsaussichten hellten sich auf. "Trotz steigender Infektionszahlen startet die deutsche Wirtschaft zuversichtlich in den Frühling", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

In Italien, der nach Deutschland und Frankreich drittgrössten Volkswirtschaft in der Eurozone, hellte sich die Unternehmensstimmung ebenfalls auf. Dagegen trübte sich die Stimmung unter den Verbrauchern ein. Besonders die konjunkturelle Lage wurde von den Konsumenten ungünstiger bewertet./bgf/jkr/fba/hr/kw

FRANKFURT (awp international)