Darum steigt der US-Dollar zu Euro und Franken nach Fed-Entscheidung

Der Euro kostete am Morgen genau 1,0800 und damit deutlich weniger als am Vorabend (1,0852).

Gegenüber dem Franken ist der Dollar wieder deutlich über die Marke von 86 Rappen gestiegen und notierte zuletzt bei 0,8641 nach 0,8592 Franken am Vorabend. Das Währungspaar EUR/CHF steht wenig verändert bei 0,9331 nach 0,9323 am Mittwochabend.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Unterstützung erhielt der Dollar durch Äusserungen aus der US-Notenbank Fed. Am Vorabend hatte die Federal Reserve ihren Leitzins erwartungsgemäss stabil gehalten und Erwartungen auf rasche Zinssenkungen gedämpft. Eine Reduzierung auf der kommenden Sitzung im März sei unwahrscheinlich, erklärte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell.

Am Donnerstag folgt die britische Zentralbank mit ihrer Zinsentscheidung. Auch von ihr werden stabile Leitzinsen und Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Wie in den USA ist die Teuerung in Grossbritannien rückläufig, weshalb von den britischen Währungshütern im Jahresverlauf deutliche Zinssenkungen erwartet werden.

In der Eurozone stehen am Vormittag neue Inflationsdaten auf dem Programm. Die Zahlen sind wichtig für den geldpolitischen Kurs der EZB. Ähnlich wie für die US-Notenbank und die Bank of England fragen sich die Marktteilnehmer, wann die Geldpolitik im Euroraum angesichts sinkender Inflationsraten gelockert wird.

/bgf/jha/pre

FRANKFURT (awp international)