Darum steigt der Euro zum Franken

Die US-Börsen bewegen sich am Donnerstag leicht auf grünem Terrain. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Der deutsche Leitindex notierte etwas höher. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag sowohl Gewinne als auch Verluste zu beobachten.