Darum steht der Euro zum US-Dollar still - Franken wenig bewegt

Die Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt mit 1,0744 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau aus dem späten europäischen Währungsgeschäft. Auch zum Franken bewegte sich der Euro mit derzeit 0,9504 Franken kaum vom Fleck, während der Dollar bei wenig veränderten 0,8845 Franken liegt.

Wegen eines Feiertags in den USA hielten sich die Kursbewegungen in engen Grenzen. In der Eurozone wurden am Vormittag nur Zahlen zur Leistungsbilanz veröffentlicht, in den USA stand ein Indikator vom Häusermarkt auf dem Programm. Entscheidende Impulse lieferten die Zahlen nicht.

