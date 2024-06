Darum steht der Euro weiter unter Druck - auch zum Franken tiefer

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0737 US-Dollar. Sie notierte damit etwas niedriger als am Vorabend. Auch zum Franken büsste der Euro an Terrain ein.

Ein Euro kostet am Dienstagmittag 0,9634 Franken und damit etwas weniger als am Morgen. Der US-Dollar geht derweil mit 0,8971 Franken wenig verändert um.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Am Montag war der Euro zum Dollar zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai gefallen. Belastet wird der Euro weiter auch durch die politische Unsicherheit in Frankreich. Die in drei Wochen anstehenden Wahlen zur Nationalversammlung könnten zu einer Regierungsübernahme des rechtsradikalen Rassemblement National führen. Zudem zeichnet sich ab, dass die linken Parteien gemeinsam antreten werden. Dies dürfte die Aussichten für Präsident Emmanuel Macron, eine Mehrheit im Parlament zu bekommen, weiter verringern. Die Verunsicherung zeigt sich auch an den erneut gestiegenen Renditen von französischen Staatsanleihen.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. In Europa melden sich einige Notenbanker aus der EZB zu Wort, darunter Chefvolkswirt Philip Lane.

/jsl/jkr/mis/an

FRANKFURT (awp international)