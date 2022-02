Darum startet der Euro stabil in die Woche - zum Franken knapp unter 1,05

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1345 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend.

Im Vergleich zum Franken hält sich der Euro mit 1,0498 weiter im Bereich von 1,05. Das EUR/CHF-Währungspaar war am Freitagabend wegen der steigenden Nervosität im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise um rund einen halben Rappen auf dieses Niveau abgesackt. Am Donnerstagabend noch hatte das Paar bei 1,06 notiert. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9254 im Vergleich zum Stand vom Freitag wenig verändert.

An den Finanzmärkten sorgt die weiterhin angespannte Lage an der ukrainisch-russischen Grenze für Vorsicht und Zurückhaltung. Als sicher empfundene Währungen wie der US-Dollar oder der Schweizer Franken sind tendenziell gefragt. Devisen, die auf schwankende Börsen meist empfindlich reagieren wie der australische oder der neuseeländische Dollar, stehen dagegen unter Druck. Deutlichere Verluste musste zuletzt der russische Rubel verkraften.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart kaum auf dem Programm. Allerdings äussern sich einige hochrangige Notenbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

