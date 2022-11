Darum stabilisiert sich der Euro nach Kursverlusten - USD/CHF fester

Damit konnte sich die Gemeinschaftswährung Euro nach starken Kursverlusten im Anschluss an die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend vorerst stabilisieren. Am Morgen kostet der Euro 0,9816 US-Dollar. Er steht damit aber leicht unter dem Niveau der Nacht (0,9838).

Zum Franken hat der US-Dollar ebenfalls leicht angezogen und wird derzeit zu 1,0042 nach 1,0018 Franken am Mittwochabend gehandelt. Der Euro zeigt sich zum Franken derweil wenig verändert mit 0,9860 nach 0,9858 Franken am Vorabend.

Am Mittwochabend hatten geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank für starke Kursbewegungen am Devisenmarkt gesorgt. Der Dollar war zunächst deutlich gefallen, konnte dann aber stark zulegen, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Die US-Notenbank hatte den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um die sehr hohe Inflation zu dämpfen.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell signalisierte im Anschluss an die Zinserhöhung, dass der Leitzins bei der kommenden Sitzung im Dezember weniger stark erhöht werden dürfte. Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, dass noch kein Ende der Zinserhöhungen in Sicht sei. Am Markt wurden die Aussagen als Hinweis gedeutet, dass die Zinsen in den USA im kommenden Jahr stärker steigen werden als ursprünglich erwartet, was dem Dollar Auftrieb verlieh.

