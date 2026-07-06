US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
06.07.2026 07:56:00
Darum stabilisiert sich der Dollar leicht gegenüber Euro und Franken
Wegen des Feiertages in den USA zur 250-Jahr-Feier endete die vergangene Woche ohne grössere Störfeuer - auch am Devisenmarkt.
So notiert das Dollar/Franken-Paar aktuell bei 0,8047 nach 0,8036 am Freitagabend. Auch das Euro-Dollar-Paar deutet bei einem Stand von 1,1429 (Freitag: 1,1439) eine leichte Bewegung zugunsten des Greenback an. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil mit 0,9196 auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zu Beginn der neuen Woche stehen Stimmungsindikatoren im Fokus der Marktteilnehmer. Das Interesse richtet sich am Nachmittag vor allem auf die USA. Dort steht die Veröffentlichung des ISM-Indexes des Servicesektors an.
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|162.2100
|0.9385
|0.58
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9198
|
0.06
|Türkische Lira
|
58.1345
|
-0.22
|Baht
|
41.3583
|
-0.11
|Bitcoin - US Dollar
|
63025.6628
|
-0.79
|Real
|
6.4204
|
-0.21
|US-Dollar
|
0.8051
|
0.21
|Zloty
|
4.6637
|
-0.16
|Euro - US Dollar
|
1.1427
|
-0.09
|Ripple - US Dollar
|
1.1384
|
-1.64
|Forint
|
384.604
|
0.02
|Bitcoin - Euro
|
55153.8206
|
-0.72
|Ripple
|
1.0912
|
1.53
|Rubel
|
95.4815
|
-0.45
Börse aktuell - Live TickerSMI dürfte schwächer starten -- DAX vorbörslich etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Für den heimischen Markt zeichnen sich vorbörslich Verluste ab. Am deutschen Aktienmarkt dürfte nach den jüngsten Rekorden zunächst Richtungssuche das Bild prägen. An den Börsen in Fernost finden die Indizes keine einheitliche Richtung.