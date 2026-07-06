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Devisen im Blick 06.07.2026 07:56:00

Darum stabilisiert sich der Dollar leicht gegenüber Euro und Franken

Darum stabilisiert sich der Dollar leicht gegenüber Euro und Franken

Wegen des Feiertages in den USA zur 250-Jahr-Feier endete die vergangene Woche ohne grössere Störfeuer - auch am Devisenmarkt.

Zudem blieb gerade in Nahost die Lage über das Wochenende ruhig. Zum Wochenstart ist bei den wichtigsten Währungspaaren aktuell eine leichte Dollar-Aufwertung zu sehen.

So notiert das Dollar/Franken-Paar aktuell bei 0,8047 nach 0,8036 am Freitagabend. Auch das Euro-Dollar-Paar deutet bei einem Stand von 1,1429 (Freitag: 1,1439) eine leichte Bewegung zugunsten des Greenback an. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil mit 0,9196 auf der Stelle.

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Zu Beginn der neuen Woche stehen Stimmungsindikatoren im Fokus der Marktteilnehmer. Das Interesse richtet sich am Nachmittag vor allem auf die USA. Dort steht die Veröffentlichung des ISM-Indexes des Servicesektors an.

Zürich (awp)

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