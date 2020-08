Darum stabilisert sich der Euro und tendiert der Dollar zum Franken höher

Der Euro hat sich am Donnerstag nach seinen jüngsten Verlusten zunächst stabilisiert.

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1840 US-Dollar und damit weniger wie am späten Vorabend. Noch am Dienstag hatte der Euro mit 1,1966 Dollar ein Zweijahreshoch erreicht.

Zum Franken zeigt sich der Euro gegenüber dem Vorabend wenig verändert mit 1,0833 Franken. Am Mittwoch hatte die Gemeinschaftswährung die Schwelle von 1,08 überschritten. Der Dollar hat dagegen zum Franken weiter angezogen auf 0,9152 Franken und sich klar über der Schwelle von 0,91 etabliert, die er am Mittwochmittag zurückerobert hatte. Im Vergleich zu Mittwochmittag hat der Dollar mittlerweile einen Rappen hinzugewonnen.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der Dollar hat zuletzt wieder etwas zugelegt, nachdem er in den letzten Tagen auf breiter Front unter Druck gestanden hatte. Als einen Grund für die Dollar-Gewinne nennen Fachleute die amerikanische Geldpolitik. Die US-Notenbank Fed hatte in ihrem Sitzungsprotokoll vom Mittwochabend keine hohe Präferenz erkennen lassen, ihre Geldpolitik rasch an wirtschaftliche Grössen wie Inflation oder Arbeitslosigkeit zu binden. Dies wurde als kleine Kehrtwende interpretiert, was dem Dollar etwas Auftrieb verlieh.

/bgf/jha/pre

FRANKFURT (awp international)