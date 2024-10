Darum sinkt der Euro zum Dollar wieder etwas - Dollar büsst zum Franken ein

Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung Euro mit 1,0887 Dollar wieder leicht unter der Marke von 1,09, das Tagestief war gegen 20 Uhr bei 1,0882. Am frühen Abend hatte das EUR/USD-Paar noch bei 1,0904 notiert.

Auch der Franken hat zum Dollar wieder etwas eingebüsst, zuletzt wurde das USD/CHF-Paar bei 0,8626 gehandelt (nach 0,8611 am frühen Abend). Insgesamt waren die Bewegungen über den Tag aber gering. Auch das EUR/CHF-Paar trat bei Kursen von zuletzt 0,9395 mehr oder weniger auf der Stelle.

Als Grund für den jüngsten Euro-Rückgang gilt die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen im Währungsraum. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die EZB die Leitzinsen an diesem Donnerstag erneut um 0,25 Prozentpunkte senken wird.

Allgemein werden bei den zwei verbleibenden Entscheidungen der Notenbank in diesem Jahr Senkungen erwartet. "Am Schritt im Oktober und Dezember gibt es im Markt keine Zweifel mehr", sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Sollten die Daten im Euroraum in den nächsten Tagen und Wochen enttäuschend ausfallen, könnte der Markt auch darüber hinaus wieder mehr Zinssenkungen einpreisen.

Zürich (awp)