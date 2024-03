Darum sinkt der Euro leicht zum USD - EUR/CHF stabil über 96 Rappen

Aktuell wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0848 US-Dollar gehandelt und damit kaum verändert.

Das Euro/Franken-Paar hält sich bei einem Stand von 0,9613 weiterhin stabil über der Marke von 96 Rappen. Der US-Dollar bewegt sich mit Kursen von weiterhin 0,8860 weiterhin unter der 89-Rappen-Marke.

Die allgemein etwas trübere Stimmung an den Finanzmärkten bremse das Geschehen derzeit etwas aus, nachdem an den US-Börsen zuletzt weitere Höchststände ausgeblieben waren.

Zuvor hatte der Euro von schwachen US-Konjunkturdaten profitieren können. Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf Wirtschaftsdaten aus den USA gerichtet, die am Nachmittag für neue Impulse sorgen könnten. Auf dem Programm stehen Daten zum Auftragseingang in der amerikanischen Industrie und zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen, die am Markt stark beachtet werden.

