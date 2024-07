Darum sinkt der Euro etwas zu Dollar und Franken

Im New Yorker Handel sank die Gemeinschaftswährung Euro zuletzt auf 1,0895 Dollar. Zur Wochenmitte hatte sie noch den höchsten Stand seit Mitte März erreicht.

Auch zum Franken hat der Dollar zugelegt. Am späten Abend notiert der Dollar bei 0,8876 Franken nach 0,8835 Franken am Morgen. Der Euro wird zum Schweizer Franken am späten Abend für 0,9671 Franken gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Am Vortag war der Euro unter die Marke von 97 Rappen gesunken.

Die EZB hat die Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Aus ihrer Stellungnahme und der anschliessenden Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde geht hervor, dass sich die Notenbank für die nächste Zinsentscheidung im September alle Türen offen hält - weiterhin abhängig von der Entwicklung der Konjunkturdaten.

Sie hält indes eine schwächere Entwicklung der Euroraum-Konjunktur im zweiten gegenüber dem ersten Quartal für wahrscheinlich. Solange es die Inflationsdaten halbwegs hergäben, dürfte der EZB-Rat seine Leitzinsen auf der nächsten Sitzung im September weiter senken, kommentiert Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.

