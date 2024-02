Darum setzt der Euro seinen Erholungskurs zum Dollar und Franken fort

Die Gemeinschaftswährung Euro notiert zuletzt bei 1,0808 Dollar. Im europäischen Währungshandel ist der Euro in der Spitze mit 1,0839 Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang Februar geklettert.

Zum Franken hat sich der Euro am Dienstag immer weiter erholt: Das EUR/CHF-Paar geht am späten Abend bei 0,9529 Franken um nach 0,9508 am Morgen. Der Dollar notiert aktuell bei 0,8818 Franken nach 0,8830 noch am Morgen.

Am Dienstag vor einer Woche hatte der Euro stark darunter gelitten, dass sich der Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten zu Jahresbeginn nur moderat abgeschwächt hatte. Damit erhielten die Hoffnungen, dass die US-Notenbank ihre Zinsen schnell senken wird, einen weiteren Dämpfer. Allerdings berappelte sich der Euro zuletzt wieder deutlich. Denn auch in der Eurozone sind schnelle Zinssenkungen noch nicht ausgemacht.

NEW YORK (awp international)