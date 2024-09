Darum schwächt sich der Franken wieder etwas ab

Das Euro /Franken-Paar notiert derzeit mit Kursen von 0,9491 zwar nur unwesentlich über dem Niveau vom Mittag, aber deutlich höher als noch am Vormittag. Auch der Dollar hat sich am Nachmittag nur unwesentlich bewegt. Er kostet mit 0,8487 aber klar mehr als noch am Morgen oder am Vorabend.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar am Nachmittag ebenfalls kaum von der Stelle bewegt. Im Vergleich zum Vortag hat sie sich mit 1,1181 aber verteuert

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

awp-robot/dm/ra

Zürich (awp)