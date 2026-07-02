Darum schwächt sich der Dollar zu Franken und Euro ab

Am Abend kostet der " Greenback " 0,8035 Franken und damit rund einen halben Rappen weniger als am Morgen. Auch der Euro legte im Tagesverlauf um rund einen halben Cent auf 1,1433 Dollar zu. Das Euro /Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von zuletzt 0,9187 mehr oder weniger auf der Stelle.

Den Dollar-Ausverkauf ausgelöst hatten teils überraschend schwache US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Juni. In der US-Wirtschaft wurden im vergangenen Monat nur halb so viele neue Stellen geschaffen wie prognostiziert. Dadurch hätten sich die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten etwas nach hinten verschoben, sagte ein Marktbeobachter.

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Laut Analysten dämpfen diese Daten den Handlungsdruck des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen und auf freundlichere Inflationsdaten warten."

awp-robot/cf/rw

Zürich (awp)