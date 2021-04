Darum rutscht der Euro unter 1,21 US-Dollar - und sackt unter 1,10 Franken

Zum Franken ist er unter die 1,10er Marke gerutscht. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2091 Dollar und bewegt sich damit auf Tagestief. Am Vortag war sie mit 1,2150 Dollar auf ein Zweimonatshoch gestiegen.

Zum Franken ist der Euro ebenfalls abgerutscht. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung noch 1,0987 Franken. Laut den Devisenexperten der Valiant Bank spielen auch charttechnische Aspekte mit ins Bild. So sei das Paar an der Marke von 1,1065/1,1085 gescheitert. Zudem stehe der Euro unter Druck und nachdem die Unterstützung von 1,1020/1,1000 gebrochen ist, sei ein Abrutschen bis auf 1,0970/1,0955 möglich. Der US-Dollar zeigt sich unterdessen mit 0,9089 Franken unverändert.

Anzeige



» Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.» Währungen handeln

Zum Wochenausklang wurden Analysten und Anleger mit zahlreichen Konjunkturdaten versorgt. Wachstumszahlen belegen, dass die Eurozone im Herbst und Winter in die Rezession gerutscht ist. Analysten nennen die zahlreichen Corona-Beschränkungen als Ursache, aber auch zusätzliche Belastungen wie Versorgungsengpässe bei vielen Vorprodukten. Im Jahresverlauf wird angesichts fortschreitender Impfungen mit einer konjunkturellen Erholung gerechnet.

Inflationsdaten belasten den Euro zusätzlich. Zwar ist die Teuerung im Währungsraum im April weiter gestiegen. Die weniger schwankungsanfällige Kerninflation fiel jedoch zurück. Analysten und die EZB orientieren sich an dieser Rate, weil sie als aussagekräftiger gilt als die Gesamtinflation. Die Entwicklung spricht für eine weiterhin sehr lockere Geldpolitik der EZB.

In den USA werden am Nachmittag unter anderem Zahlen zum privaten Verbrauch veröffentlicht. Ausserdem steht das von der US-Notenbank Fed präferierte Inflationsmass PCE auf dem Programm. Auch die Fed macht sich derzeit um die steigende Inflation keine Sorgen, weil sie die Entwicklung als temporäres Phänomen betrachtet.

FRANKFURT (awp international)

FRANKFURT (awp international)