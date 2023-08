Darum pendelt der Euro im US-Handel um 1,09 US-Dollar

Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0898 US-Dollar.

Gegenüber dem Schweizer Franken hat die Gemeinschaftswährung leicht an Wert verloren. Zuletzt notierte der Euro bei 0,9574 Franken, nachdem er am Morgen noch zu knapp 0,96 Franken gehandelt worden war. Aber auch der Dollar ist zum Franken zuletzt etwas schwächer geworden. Das USD/CHF-Währungspaar ging am späten Abend zu 0,8786 um. Am Morgen hatte der Kurs noch deutlich über der Marke von 0,88 gelegen.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Konjunkturdaten gab es an diesem Tag nur wenige und die kamen aus Deutschland und bewegten den Euro nicht. Dagegen rückt in den USA bereits das von Donnerstag bis Samstag stattfindende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming in den Blick. Die Aufmerksamkeit wird vor allem der Rede von Jerome Powell gelten, dem US-Notenbank-Präsidenten. Experten erhoffen sich Hinweise, ob die Fed die Leitzinsen noch ein weiteres Mal anheben wird.

/ck/he/tv

NEW YORK (awp international)