Darum notiert der US-Dollar tiefer zum Euro und Franken

So zog die europäische Gemeinschaftswährung Euro zum US-Dollar auf 1,1193 klar an, nachdem sie am Morgen noch bei 1,1163 notierte.

Auch zum Franken verteuerte sich der Euro leicht auf 0,9157 (Morgen 0,9148). Der Dollar schwächte sich am Vormittag auf 0,8181 Franken ab, nach 0,8195 im frühen Geschäft.

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Die jüngsten Daten zu den deutschen Ausfuhren haben dem Euro etwas Auftrieb verliehen. Deutschlands Exporteure haben nach zwei Dämpfern in Folge im September wieder bessere Geschäfte gemacht. Etwas besser als von Analysten erwartet ist trotz des leichten Rückgangs auch der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone ausgefallen.

Am Freitag hatten die klar besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten dem Dollar noch deutlichen Auftrieb verliehen. Denn der weiterhin boomende Arbeitsmarkt macht es der US-Notenbank Fed einfacher, die Leitzinsen zu erhöhen. Aktuell rechnet eine deutliche Mehrheit der Marktbeobachter mit einer Leitzinserhöhung bei der letzten Zinsentscheidung in diesem Jahr im Dezember. Der Blick der Anleger richtet sich nun auf einen weiteren wichtigen Datenpunkt: So werden die US-Konsumentenpreise am Dienstagnachmittag publiziert.

awp-robot/cg

Zürich (awp)