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09.11.2026 07:54:36
Darum notiert der US-Dollar minimal tiefer zum Euro und Franken
Der US-Dollar notiert am Montagmorgen zum Euro und Franken ganz leicht unter dem Niveau vom Freitagabend.
Der Dollar hatte am Freitag nach der Publikation der US-Arbeitsmarktbericht deutlich an Wert gewonnen. Dieser hat die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember weiter erhöht. An den Terminmärkten wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte eingepreist. Nächster Fixpunkt sind die US-Konsumentenpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden.
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"Die Bewegung bei den Zinserwartungen blieb nach dem US-Arbeitsmarkt allerdings marginal", relativieren die Experten der Commerzbank. Ihrer Meinung nach dürfte die Stärke der US-Währung zu einem guten Teil auf die starke Performance der US-Wirtschaft und des US-Aktienmarktes zurückzuführen sein. Beides mache Anlagen in den USA attraktiv und sorgt entsprechend für Kapitalzuflüsse. "Sollten sich jedoch die Anzeichen mehren, dass der Aktienmarktrallye die Luft ausgeht, könnte dies auch den Greenback empfindlich treffen", schreibt die Devisenexpertin Thu Lan Nguyen. "Unterm Strich fehlen mir überzeugende fundamentale Argumente für die jüngste Dollar-Stärke. Entsprechend skeptisch bin ich, dass sie von Dauer sein wird."
awp-robot/rw/hr
Zürich (awp)
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