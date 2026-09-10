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EZB im Fokus 10.09.2026 07:42:36

Darum notiert der US-Dollar minimal schwächer zu Euro und Franken

Darum notiert der US-Dollar minimal schwächer zu Euro und Franken

Der US-Dollar hat in der Nacht gegenüber dem Euro und dem Franken ganz leicht an Terrain verloren.

Am heutigen Donnerstag wartet der Devisenmarkt auf die News aus Frankfurt, wo die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzinsentscheid verkünden wird.

Das Währungspaar EUR/USD notiert aktuell bei 0,8091 nach 0,8104 am Vorabend, das Duo USD/CHF bei 1,1639 nach 1,1629. Das Euro/Franken-Paar tritt mit Kursen von 0,9416 entsprechend mehr oder weniger auf der Stelle.

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Am Vortag hatte der US-Dollar zeitweise vom erneuten Ölpreisanstieg profitiert. In der Nacht verharrte dieser auf hohem Niveau von über 100 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent, ohne allerdings nochmals anzusteigen.

Laut Händlern dürften sich die Investoren am Donnerstagvormittag wegen der am frühen Nachmittag anstehenden Leitzinsentscheidung der EZB nun zurückhalten. Angesichts der hartnäckigen Inflation wird am Markt überwiegend mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. "Der Schritt ist zu knapp 100 Prozent eingepreist", meinen die Experten der Commerzbank.

Besonders interessieren daher Aussagen zum künftigen Zinspfad. Und dabei seien die Risiken für den Euro "eher asymmetrisch verteilt", so der Commerzbank. "Für einen stärkeren Euro muss die EZB schon sehr falkenhaft klingen, für einen schwächeren Euro aber nur die fortgeschrittenen Erwartungen enttäuschen." Denn in den letzten Wochen seien für die nächsten Monate deutlich höhere Zinsen eingepreist worden.

awp-robot/rw/ra

Zürich (awp)

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