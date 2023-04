Darum notiert der Euro zum Dollar und Franken kaum verändert nach jüngsten Kursgewinnen

Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0955 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro mit aktuell 0,9923 im Vergleich zum Vorabend kaum bewegt. Dasselbe gilt für den US-Dollar, welcher derzeit zu 0,9061 Fr. gehandelt wird. Am Vorabend war der Greenback noch auf den tiefsten Stand seit August 2021 abgesackt.

Unerwartet schwache US-Konjunkturdaten hatten den US-Dollar am Vortag belastet und der Euro war im Gegenzug bis auf 1,0973 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Im Februar waren die Auftragseingänge in der amerikanischen Industrie stärker als erwartet gesunken.

Im Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten gerichtet, die für weitere Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Am Vormittag stehen Kennzahlen zur Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone auf dem Programm und am Nachmittag dürften erste Daten zur Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt für mehr Kursbewegung sorgen.

