Darum notiert der Euro wieder über 1,09 US-Dollar - EUR/CHF weiter unter Parität

Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0897 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro über Nacht nur wenig und wird zu 0,9959 Franken nach 0,9966 am Vorabend weiterhin klar unter der Parität gehandelt. Auch zum Dollar Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0929 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen, als sie noch unter 1,09 gehandelt wurde. Am Vortag hatten die Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank das Währungspaar EUR/USD stark schwanken lassen.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro wieder Boden gutgemacht und sich mit 0,9984 Franken der Parität angenähert. Am Morgen kostete ein Euro noch 0,9959 Franken. Kaum verändert hat sich dagegen das Währungspaar USD/CHF. Der Greenback wird derzeit zu 0,9136 Franken gehandelt und damit praktisch auf dem Stand vom Morgen (0,9141).

Nachdem der Euro am Vortag stark unter Druck geraten war, konnte er am Freitag etwas Boden gut machen. Begleitet werden die Kursschwankungen von einer Diskussion über den Zinskurs der EZB. Am Donnerstag hatte Präsidentin Christine Lagarde nach der Ratssitzung einerseits weitere Straffungen in Aussicht gestellt, andererseits aber von etwas ausgewogeneren Wachstums- und Inflationsrisiken gesprochen. Letzteres wurde an den Märkten stark gewichtet und als Hinweis auf ein langsameres Straffungstempo gewertet.

Am Freitag äusserte sich unter anderem der belgische Notenbankchef Pierre Wunsch. Nachdem die EZB für die nächste Zinssitzung im März bereits eine weitere Anhebung um 0,5 Prozentpunkte signalisiert hat, kann sich der Belgier für die darauffolgende Sitzung im Mai entweder 0,25 oder weitere 0,5 Punkte vorstellen. Eine Zinspause bereits ab Mai sei nicht zu erwarten. Wunsch gilt unter den EZB-Notenbankern als Vertreter einer eher straffen Linie.

Vor dem Wochenende stehen noch einige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In den USA präsentiert die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung ist. Zudem werden wichtige Indikatoren für den Dienstleistungssektor erwartet. Sie geben Hinweise auf die konjunkturelle Lage in der grössten Volkswirtschaft der Welt.

