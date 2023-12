Darum notiert der Euro weiter unter 1,09 US-Dollar und 0,95 Franken

Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0880 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen und schon am Freitagabend.

Der Franken notierte derweil am Mittag sowohl gegenüber dem Euro wie auch zum US-Dollar etwas schwächer. Der Euro kostet am Mittag 0,9488 Franken, der Dollar 0,8723 Franken.

Dem Devisenmarkt fehlte es an klaren Impulsen. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone bestätigen das Bild einer schwächelnden Wirtschaft. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Dezember von niedrigem Niveau aus zwar verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator erholte sich jedoch weniger als erwartet.

Von einer Trendwende hin zum Besseren geht Sentix nicht aus. Besonders düster wird die Lage in Deutschland bewertet. Zudem sind in Deutschland die Exporte im Oktober sowohl zum Vormonat als auch zum Vorjahr gesunken, wie Daten des Statistischen Bundesamts zeigten.

Am Nachmittag wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Paris eine Rede halten. In den USA stehen die Daten zu den Auftragseingängen in der Industrie für den Monat Oktober auf dem Kalender.

