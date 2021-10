Darum notiert der Euro knapp über seinem 15-Monatstief

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1553 US-Dollar. Sie liegt damit knapp über ihrem am Vortag markierten 15-monatigen Tiefstand bei 1,1529 Dollar.

Gegenüber dem Franken notiert der Euro aktuell bei 1,0718 Franken und damit kaum verändert gegenüber dem Vorabend. Auch der US-Dollar wird mit 0,9277 etwa auf dem gleichen Niveau wie am Mittwochabend gehandelt.

Am Donnerstag stehen in Deutschland Produktionszahlen aus der Industrie auf dem Programm. Nach enttäuschenden Auftragsdaten vom Mittwoch deutet sich auch hier eine Enttäuschung an. Die Industrie leidet seit längerem unter erheblichen Engpässen im internationalen Warenhandel, die teilweise eine Folgeerscheinung der Corona-Pandemie sind.

In den USA werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet. Sie geben einen Hinweis auf den am Freitag anstehenden monatlichen Jobbericht der Regierung. Analysten warten gespannt auf den Bericht, weil mit Auswirkungen auf die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zu rechnen ist.

FRANKFURT (awp international)