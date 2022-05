Darum notiert der Dollar zum Franken weiterhin über der Parität - Euro erneut schwächer

Nachdem die Gemeinschaftswährung Euro am Vormittag kurz wieder über die Marke gestiegen war, kostet sie am Mittag 1,0383 Dollar und damit gar noch etwas weniger als am Morgen.

Gestern Donnerstag fiel der Euro bis auf 1,0354 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit gut fünf Jahren. Angesichts der zuletzt deutlichen Kursverluste gerät nun die Parität zwischen Euro und Dollar immer stärker in den Blick.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Gegenüber dem Schweizer Franken hat der US-Dollar gestern ein solches Verhältnis zum ersten Mal seit 2019 wieder erreicht. Heute ist der Gegenüber dem Franken steht der US-Dollar derzeit bei 1,0015. Um den Mittag herum wurde die Marke kurzzeitig wieder unterschritten. Angesichts der jüngsten Kursverluste des Euro gerät auch die EUR/USD-Gleichheit immer stärker in den Blick.

Denn der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,04 US-Dollar notiert. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0393 Dollar. Der Euro bewegte sich so auf dem Niveau vom Morgen. Zeitweise hatte der Euro mit 1,0350 Dollar den tiefsten Stand seit Anfang 2017 erreicht. Zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung Euro aktuell mit 1,0409 jedoch wieder über der 1,04 Marke.

Belastet wird der Euro schon seit längerem durch die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, die dem Dollar starken Auftrieb verleihen. Die am Freitag veröffentlichten Importpreise bestätigten die zuletzt zu beobachtende Tendenz leicht rückläufiger Inflationsraten, wenn auch von sehr hohem Niveau aus. Der immer noch sehr hohe Inflationsdruck spricht jedoch für weitere deutliche Leitzinserhöhungen in den USA.

Devisen-Experte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank verweist zudem auf das Risiko einer Energiekrise und einer Rezession in Europa. Hintergrund ist die Gefahr, dass Russland seine Energielieferungen nach Europa wegen des Ukraine-Kriegs einstellen könnte. Russland hatte am Mittwoch Sanktionen gegen die Firma Gazprom Germania und andere ehemalige Tochterunternehmen des russischen Gaskonzerns verhängt. Noch ist die Versorgung laut der deutschen Bundesregierung nicht gefährdet. Ein vollständiges Energieembargo Russlands würde aber das stark abhängige Europa deutlich härter treffen als die USA.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85115 (0,85293) britische Pfund und 133,91 (133,85) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 1817 Dollar. Das waren vier Dollar weniger als am Vortag.

/jsl/bek/jha/jg/tv

AWP