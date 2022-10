Darum legt der US-Dollar zum Euro und zum Franken zu

Nachdem die US-Verbraucherpreisdaten zunächst den US-Dollar hochtrieben und damit den Euro belasteten, drehte sich die Entwicklung im weiteren Verlauf.

Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street kostet die Gemeinschaftswährung 0,9785 Dollar. Zur Veröffentlichung der Inflationsdaten war sie noch bis auf 0,9633 Dollar gefallen.

Auch zum Franken stieg der Euro merklich an. Am späten Abend notiert er bei 0,9773 Franken. Am Morgen hatte er noch weniger als 97 Rappen gekostet. Der US-Dollar stieg zum Franken nach den US-Inflationsdaten - wie auch zum Euro - nur vorübergehend deutlich an und zwar bis auf 1,0074 Franken. Am späten Abend notiert er wieder unter der Parität bei klar tieferen 0,9987 Franken. Am Morgen hatte die US-Währung 0,9977 Franken gekostet.

In den USA fiel die Teuerung im September den dritten Monat in Folge, doch mit 8,2 Prozent ist die Inflation immer noch viel höher als es der US-Notenbank Fed recht sein kann. Die weniger schwankungsanfällige Kerninflation stieg sogar an und liegt mit 6,6 Prozent auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Unter dem Strich sprechen die Zahlen für weitere kräftige Zinsanhebungen durch das Federal Reserve.

