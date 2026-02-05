Darum legt der US-Dollar über Nacht zum Franken und Euro leicht zu

Anzeige

So sank das Währungspaar EUR/USD auf 1,1786 von 1,1809 am Vorabend. Gegenüber dem Franken legte die US-Valuta gleichzeitig auf 0,7785 von 0,7766 zu. Der Euro zeigt sich im Vergleich zum Franken bei 0,9175 wenig verändert.

Im Fokus steht am Donnertag die Sitzung der EZB, auch wenn vorerst noch kein Zinsschritt erwartet wird. Nachdem EUR/USD vor kurzem Werte von über 1,20 erreicht habe, sei zuletzt aber statt über eine Erhöhung auch wieder über eine Zinssenkung in naher Zukunft diskutiert worden, so eine Einschätzung der Commerzbank. Einige Offizielle hätten diese Möglichkeit für den Fall einer zu starken Euro-Aufwertung "nahezu panisch" ins Spiel gebracht.

