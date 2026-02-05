US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|
05.02.2026 07:52:00
Darum legt der US-Dollar über Nacht zum Franken und Euro leicht zu
Der US-Dollar hat sich im Vorfeld der EZB-Sitzung vom heutigen Donnerstag über Nacht leicht erholt.
Im Fokus steht am Donnertag die Sitzung der EZB, auch wenn vorerst noch kein Zinsschritt erwartet wird. Nachdem EUR/USD vor kurzem Werte von über 1,20 erreicht habe, sei zuletzt aber statt über eine Erhöhung auch wieder über eine Zinssenkung in naher Zukunft diskutiert worden, so eine Einschätzung der Commerzbank. Einige Offizielle hätten diese Möglichkeit für den Fall einer zu starken Euro-Aufwertung "nahezu panisch" ins Spiel gebracht.
awp-robot/cf/hr
Zürich (awp)
|USD/JPY
|157.0190
|0.1710
|0.11
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9177
|
0.00
|Türkische Lira
|
55.9122
|
-0.13
|Baht
|
40.8297
|
0.07
|Bitcoin - US Dollar
|
70654.4709
|
-3.50
|Real
|
6.7294
|
-0.18
|US-Dollar
|
0.7784
|
0.14
|Zloty
|
4.595
|
-0.01
|Euro - US Dollar
|
1.179
|
-0.14
|Ripple - US Dollar
|
1.4187
|
-6.35
|Forint
|
413.4473
|
0.01
|Bitcoin - Euro
|
59936.9648
|
-3.39
|Ripple
|
0.9055
|
6.63
|Rubel
|
97.9316
|
-0.16
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.