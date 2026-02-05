Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'508 1.0%  SPI 18'619 1.0%  Dow 49'501 0.5%  DAX 24'603 -0.7%  Euro 0.9177 0.0%  EStoxx50 5'970 -0.4%  Gold 4'916 -1.0%  Bitcoin 54'999 -3.4%  Dollar 0.7784 0.1%  Öl 68.2 -1.2% 
Top News
Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat kritisiert lähmende Bürokratie bei nationaler Reserve
Darum legt der US-Dollar über Nacht zum Franken und Euro leicht zu
Helvetia Baloise-Aktie: Neuer einheitlicher Markenauftritt nach Fusion
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Devisen im Blick 05.02.2026 07:52:00

Darum legt der US-Dollar über Nacht zum Franken und Euro leicht zu

Darum legt der US-Dollar über Nacht zum Franken und Euro leicht zu

Der US-Dollar hat sich im Vorfeld der EZB-Sitzung vom heutigen Donnerstag über Nacht leicht erholt.

So sank das Währungspaar EUR/USD auf 1,1786 von 1,1809 am Vorabend. Gegenüber dem Franken legte die US-Valuta gleichzeitig auf 0,7785 von 0,7766 zu. Der Euro zeigt sich im Vergleich zum Franken bei 0,9175 wenig verändert.

Im Fokus steht am Donnertag die Sitzung der EZB, auch wenn vorerst noch kein Zinsschritt erwartet wird. Nachdem EUR/USD vor kurzem Werte von über 1,20 erreicht habe, sei zuletzt aber statt über eine Erhöhung auch wieder über eine Zinssenkung in naher Zukunft diskutiert worden, so eine Einschätzung der Commerzbank. Einige Offizielle hätten diese Möglichkeit für den Fall einer zu starken Euro-Aufwertung "nahezu panisch" ins Spiel gebracht.

awp-robot/cf/hr

Zürich (awp)

