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01.07.2026 21:25:00
Darum legt der Franken zu Dollar und Euro zu
Der Schweizer Franken legt zur Wochenmitte im späten Handel etwas zu.
Abwärts ging es nach dem Auftritt des neuen US-Notenbank-Präsident Kevin Warsh am Notenbankertreffen in Portugal. Denn dieser liess sich nicht in die Karten blicken, wie es geldpolitisch in den USA weitergeht.
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Auch der Euro gab zum Franken etwas Terrain her - am Abend wird die Gemeinschaftswährung zu 0,9208 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9228). Das Euro-Dollar-Paar hat sich derweil in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1381 zeigt.
Zürich (awp)
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