Darum legt der Euro zum Dollar zu - zum Franken weiter knapp unter 1,04

Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1350 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen, zuletzt waren es 1,1343.

Das EUR/CHF-Währungspaar notiert derweil mit aktuell 1,0388 knapp unter der Marke von 1,04, die seit dem Vortag wieder unterschritten ist. Für USD/CHF ergibt das - zum Stand am frühen Morgen unverändert - 0,9160.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der Euro konnte sich damit etwas von seinen jüngsten Verlusten zum Dollar erholen. Belastet wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt vor allem durch den aufwertenden Greenback. Grund sind steigende Zinserwartungen an die US-Notenbank Federal Reserve (Fed). An den Finanzmärkten werden für dieses Jahr bis zu vier Zinsanhebungen durch das Fed erwartet, um der hohen Inflation von zuletzt sieben Prozent zu begegnen.

In der Eurozone wird für dieses Jahr hingegen noch nicht mit Zinsanhebungen gerechnet. Dennoch stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen am Mittwoch erstmals seit 2019 wieder leicht über die Nulllinie. Ausschlaggebend ist die grosse Bedeutung der US-Finanzmärkte, die den Zinsauftrieb in die Eurozone trägt. Nach derzeitiger Markteinschätzung dürfte die EZB jedoch erst im kommenden Jahr mit Leitzinsanhebungen beginnen.

Inflationsdaten aus Grossbritannien fielen höher als erwartet aus, bewegten das Pfund aber kaum. Im Dezember stieg die Teuerung mit 5,4 Prozent auf einen 30-jährigen Höchststand. Die britische Notenbank hatte bereits 2021 mit einer ersten Zinsanhebung in der Pandemie reagiert, weitere Erhöhungen werden erwartet.

Datenseitig bleibt es zur Wochenmitte ansonsten eher ruhig. Aus den USA werden lediglich Daten vom Immobilienmarkt erwartet.

Mittwoch Mittwoch Dienstag Dienstag Dienstag (13.20) (07.28) (20.50) (16.59) (13.03) EUR/USD 1,1343 1,1334 1,1334 1,1345 1,1385 USD/CHF 0,9160 0,9160 0,9168 0,9167 0,9151 EUR/CHF 1,0388 1,0381 1,0391 1,0398 1,0419 GBP/CHF 1,2485 1,2464 1,2469 1,2449 1,2445 USD/JPY 114,46 114,28 114,57 114,53 114,68

/bgf/la/jha/uh

FRANKFURT (awp international)