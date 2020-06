Darum legt der Euro zum Dollar weiter zu - Franken bleibt im Aufwind

Der Euro ist am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar gestiegen und knüpft damit an die Kursgewinne vom Vortag an.

Nachdem wenig Bewegung am Morgen erreicht die Gemeinschaftswährung Euro im Vormittagshandel ein Tageshoch bei 1,1376 Dollar. Aktuell liegt der Kurs zwar mit 1,1365 Dollar wieder etwas tiefer bei, aber immer noch klar im Plus.

Gegenüber dem Schweizer Franken verliert der Euro allerdings und notiert am Vormittag auf 1,0757 Franken. Noch stärker gibt der Dollar zum Franken nach - der Kurs liegt mit 0,9463 Franken nun deutlich unter der Marke von 0,95 Franken.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Marktbeobachter sprechen vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed denn auch von einer breitangelegten Dollar-Schwäche. Die Beschlüsse der Zinssitzung der Fed werden am Abend erwartet. Am Markt wird nicht damit gerechnet, dass die Notenbank bei den Massnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nachlegen wird. Allerdings dürften Prognosen des Fed zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in den USA stark beachtet werden.

Die schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone belasten die Gemeinschaftswährung am Vormittag dagegen nicht. In Frankreich ist die Industrieproduktion drastisch eingebrochen. Die am Morgen veröffentlichten Kennzahlen zeigen einmal mehr das Ausmass der konjunkturellen Verwerfungen im April, dem Höhepunkt der Corona-Krise in der Eurozone. Am Devisenmarkt wird aber mittlerweile verstärkt auf eine Erholung der Wirtschaft spekuliert, wobei die extrem schwachen Daten aus dem April kaum mehr beachtet werden.

jkr/fba/jl

FRANKFURT (awp international)