Darum legt der Euro zu Franken und Dollar zu

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Der Anstieg wurde vor allem mit neu veröffentlichten US-Makrodaten erklärt.

Das EUR/USD-Paar notierte am frühen Freitagabend bei 1,0836 nach 1,0777 um die Mittagszeit. Gegenüber dem Franken legte die Gemeinschaftswährung Euro auf 0,9546 von 0,9513 Franken zu. Für das USD/CHF-Paar bedeutet dies zuletzt einen leicht tieferen Kurs von 0,8809 nach 0,8827.

Laut Händlern drückten neben den Zollturbulenzen vor allem Konjunkturdaten auf die US-Währung. So stieg etwa die von der US-Notenbank Fed stark beachtete Kernrate der persönlichen Konsumausgaben in den Vereinigten Staaten von im Januar nach oben korrigierten 2,7 Prozent im Februar auf 2,8 Prozent, was leicht höher war als die Erwartungen. Der sogenannte PCE-Kerndeflator ist eine wichtige Kennzahl zur Preisentwicklung. In einer zweiten Runde wurde zudem die Erstschätzung des von der Universität ermittelten Konsumklimas für den Monat März von 57,9 auf 57,0 Prozent gesenkt, was eine weitere Eintrübung der Kauflaune in den USA bedeutet.

awp-robot/re/cg

Zürich (awp)