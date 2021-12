Darum legen Euro und Franken zu

Im New Yorker Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1331 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1301 (Dienstag: 1,1295) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8849 (0,8854) Euro gekostet.

Zur Schweizer Währung bewegt sich der Euro am Mittwoch kaum, am Abend notierte er bei 1,0424 Franken. Der Dollar schwächte sich zum Franken dagegen ab, am Abend wurde er noch bei 0,9200 Fr. gehandelt, fast einen halben Rappen tiefer als noch am Morgen.

Der Handel verlief weitgehend ruhig. Viele Anleger haben sich vor Weihnachten bereits vom Markt zurückgezogen. Die veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA bewegten kaum. So hatte sich das Verbrauchervertrauen im November etwas stärker als erwartet aufgehellt. Daten vom Immobilienmarkt waren etwas hinter den Erwartungen geblieben.

