Darum kommt der Franken kaum vom Fleck

Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,2007 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Auch zum Franken blieb der Euro kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung wird aktuell für 1,0970 Franken gehandelt nach 1,0962 am Vorabend. Auch die US-Währung Dollar tendiert zum Franken mit 0,9138 Franken praktisch stabil (0,9134 Franken).

Anzeige



» Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.» Währungen handeln

Am Donnerstag blicken Analysten und Anleger auf einige interessante Konjunkturdaten. In Deutschland stehen Auftragsdaten aus der Industrie auf dem Programm. Aus der Eurozone werden Umsatzzahlen vom Einzelhandel erwartet. In den USA geben die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt Auskunft über den Zustand des Jobmarkts, bevor am Freitag die US-Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.

/bgf/stk/pre

FRANKFURT (awp international)