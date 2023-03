Darum kann der Euro seine Gewinne nicht halten - Auch zum Franken verliert die Gemeinschaftswährung

Am frühen Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0875 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen.

Auch gegenüber dem Franken ist der Euro auf 0,9970 nach dem SNB-Zinsentscheid wieder etwas zurückgekommen. Im frühen Geschäft hatte er bei 0,9995 noch mit der Parität geliebäugelt. Der US-Dollar steht hingegen bei 0,9167 fester als vor dem SNB-Entscheid mit 0,9150.

Unter dem Strich konnte der Euro von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Vorabend im Vergleich mit dem Dollar jedoch profitieren. So hob die Zentralbank ihren Leitzins wie allgemein erwartet weiter an. Allerdings gab sie sich mit Blick auf die Zukunft vorsichtiger. Analysten deuteten die Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell als Möglichkeit, dass der Zinsgipfel in den USA bald oder schon jetzt erreicht sein könnte.

Am Donnerstag folgten mehrere Notenbanken auf die Fed-Sitzung. Die Notenbanken der Schweiz, Norwegens und Grossbritanniens hoben ihre Leitzinsen wie erwartet weiter an. Die Türkei beliess ihre Geldpolitik erwartungsgemäss unverändert.

