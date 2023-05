Darum kann der Euro die Gewinne zum Dollar nicht halten

Zuletzt notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1051 Dollar. Kurz nach Bekanntgabe der Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte war der Euro bis auf 1,1091 Dollar gestiegen.

Der Franken legte zum Dollar ebenfalls nur vorübergehend zu. Das USD/CHF-Währungspaar fiel nach dem Zinsentscheid in den USA zunächst auf ein neues Tagestief bei 0,8832, erholte sich aber recht rasch wieder. Am späten Abend notiert der Dollar wieder bei 0,8865 Franken. Über den ganzen Tag gesehen ist das allerdings immer noch tiefer als die 0,8914 Franken vom Morgen. Zum Franken sank der Euro im Laufe des Abends auf unter 0,98 und notiert aktuell bei 0,9797 Franken.

Die US-Notenbank Fed hat sich nach ihrer jüngsten Zinsanhebung für ihre weitere Geldpolitik nicht konkret festgelegt. Zwar strichen die Währungshüter eine Passage aus ihrer Erklärung zum Zinsentscheid vom Mittwoch, wonach weitere Anhebungen zu erwarten seien. Zugleich wurden aber zusätzliche Zinserhöhungen auch nicht ausgeschlossen. Der geldpolitische Ausschuss werde eingehende Informationen genau beobachten und die Auswirkungen auf die Geldpolitik bewerten, heisst es in der Erklärung.

Zuvor hatte die Zentralbank ihren Leitzins zum zehnten Mal in Folge angehoben. Der Zielsatz für Zentralbankgeld liegt jetzt in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Im März 2022 hatte der Leitzins noch an der Nulllinie gelegen. Das Fed will mit ihren Zinserhöhungen die hohe Inflation bekämpfen.

