Darum ist der Euro heute stabil - Franken neigt zur Stärke

Am Mittag kostet die Gemeinschaftwährung 1,0502 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Das in der Vorwoche markierte Fünfjahrestief liegt nicht weit entfernt.

Derweil neigt der Franken wieder etwas zur Stärke. Das Währungspaar USD/CHF fällt dabei auf 0,9766 von 0,9782 am Morgen. Derweil notiert der Euro zum Franken mit 1,0258 Franken nach 1,0278 im Frühgeschäft ebenfalls niedriger.

Derzeit stärke nicht nur der Krieg in der Ukraine den Franken, kommentiert die Valiant Bank. Auch das sich abzeichnende Öl-Embargo seitens der EU könnte den Euro wegen der damit einhergehenden Gefahr eines weiteren Inflationsanstiegs unter Druck setzen. allerdings dürfte die Volatilität am Markt hoch bleiben.

Die Märkte warten auf die US-Notenbank, die am Mittwochabend ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen wird. Angesichts der hohen Inflation dürfte sie ihren Leitzins um 0,50 Prozentpunkte anheben. Der Dollar hatte zuletzt von der Straffungspolitik der US-Notenbank profitiert, da die EZB bisher nur zögerlich vorgeht.

Aber auch auf die EZB wächst der Druck, die Zinsen zu erhöhen. Schliesslich hält auch in der Eurozone der hohe Preisdruck an, wie Daten vom Dienstag erneut zeigten: So sind die Erzeugerpreise im März erneut mit einem Rekordtempo gestiegen. Die Entwicklung der Erzeugerpreise schlägt in der Regel zumindest teilweise und mit Verzögerung auf die Verbraucherpreise durch, an denen die EZB ihre Geldpolitik ausrichtet.

Gewinne verzeichnete am Morgen der australische Dollar. Auslöser war eine Zinsanhebung der Notenbank Australiens, die deutlicher ausfiel als von Marktteilnehmern erwartet. Die Zentralbank begründete ihre erste Zinsanhebung in der Corona-Pandemie mit der hohen Inflation und stellte weitere Zinsstraffungen in Aussicht.

AWP