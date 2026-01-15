Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nach US-Konjunkturdaten 15.01.2026 21:20:00

Darum ist der Dollar zum Franken und Euro etwas gestiegen

Darum ist der Dollar zum Franken und Euro etwas gestiegen

Robuste US-Konjunkturdaten haben die Zinssenkungshoffnungen in den USA eingetrübt und den US-Dollar etwas angetrieben.

Der Euro zeigt sich von seiner schwachen Seite, konnte im späten Handel die Verluste aber wieder etwas eindämmen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war zum Dollar zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember 2025 gefallen und bis auf 1,1593 abgerutscht. Am Abend konnte der Euro sich wieder etwas erholen und geht aktuell zu 1,1614 um.

Das Euro/Franken-Paar hält sich mit Kursen von aktuell 0,9326 stabil zum Morgen und zum Mittag. Jedoch war der Euro in einer kurzen Schwächephase vor der Eröffnung der US-Märkte auf etwa 0,9310 zurückgefallen.

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich seit dem Nachmittag bei Kursen um 0,8030 kaum von der Stelle. Im Vergleich zu morgen (0,8011), hat der Dollar aber klar an Wert hinzugewonnen.

US-Konjunkturdaten haben den Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in den USA einen weiteren Dämpfer versetzt. Auf dem US-Jobmarkt wurden in der Vorwoche überraschend weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Zudem fielen von regionalen US-Notenbanken erhobene Daten besser aus als gedacht: Sowohl die Industriestimmung im Bundesstaat New York als auch das Geschäftsklima in der Region Philadelphia hellten sich unerwartet deutlich auf.

Am Markt sind weiterhin bis zum Ende des Jahres zwei Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte eingepreist, wie aus Terminkontrakten am Geldmarkt hervorgeht. An der nächsten Zinsentscheidung in knapp zwei Wochen dürften die Notenbanker die Füsse stillhalten. Erst ab April steigt die Wahrscheinlichkeit für eine nächste Senkung wieder deutlicher an, wie das Fed Watch Tool der CME Group zeigt.

awp-robot/cg

Zürich (awp)

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
