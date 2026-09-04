Darum herrscht bei Franken, Euro und US-Dollar wenig Bewegung

Die Daten werden am Nachmittag publiziert und gelten als Leitwert zum Zustand der US-Wirtschaft. Sie liefern der Notenbank Fed Anhaltspunkte, wenn es um die Festsetzung der Leitzinsen geht.

Zuletzt hatte der US-Dollar unter Druck gestanden. Denn die Aussichten auf Leitzinsanhebungen in den USA waren durch Aussagen aus der US-Notenbank Fed gedämpft worden. Fed-Direktor Christopher Waller hatte sich optimistisch gezeigt, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt.

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Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken im frühen Handel mit 0,8078 etwas tiefer als am Vorabend (0,8068). Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1627 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt mit Kursen von 0,9392 ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle.

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Zürich (awp)