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04.09.2026 07:54:36
Darum herrscht bei Franken, Euro und US-Dollar wenig Bewegung
In Erwartung des US-Arbeitsmarktberichtes bewegen sich die wichtigsten Währungspaare am Freitag im frühen Handel in einer engen Spanne.
Zuletzt hatte der US-Dollar unter Druck gestanden. Denn die Aussichten auf Leitzinsanhebungen in den USA waren durch Aussagen aus der US-Notenbank Fed gedämpft worden. Fed-Direktor Christopher Waller hatte sich optimistisch gezeigt, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt.
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Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken im frühen Handel mit 0,8078 etwas tiefer als am Vorabend (0,8068). Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1627 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt mit Kursen von 0,9392 ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle.
awp-robot/ra/to
Zürich (awp)
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