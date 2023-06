Darum hält sich der Euro über 1,09 US-Dollar - Auch Franken wenig bewegt

Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0932 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Der Kurs rangiert etwas unterhalb des am Freitag markierten einmonatigen Höchststands.

Gegen über dem Franken hat sich der Euro zwar nur wenig bewegt. Das Währungspaar hat aber bis zur Berichtszeit die Schwelle von 0,98 wieder überwunden und notiert aktuell bei 0,9807 nach 0,9798 noch im Frühhandel. Das USD/CHF-Paar wird derweil unverändert zu 0,8972 gehandelt.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der Handel zwischen Euro und Dollar bewegte sich bei geringen Impulsen in einer engen Spanne. Am Morgen bestätigten neue Wirtschaftsdaten aus Deutschland den abnehmenden Preisauftrieb. Die Erzeugerpreise stiegen im Mai auf Jahressicht um 1,0 Prozent und damit so schwach wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Die abnehmende Tendenz setzt sich seit vergangenem Jahr fort, als die Produzentenpreise wegen des Ukraine-Kriegs mit einer Rekordrate von 45,8 Prozent gestiegen waren.

In den USA stehen am Nachmittag Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm. Der Markt hat zuletzt unter hohen Hypothekenzinsen und stark gestiegenen Baukosten gelitten. Die Hauspreise haben über Vermögenseffekte Auswirkungen auf die Konsumfreude der amerikanischen Haushalte.

/bgf/jsl/stk/pre

FRANKFURT (awp international)