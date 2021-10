Darum hält sich der Euro bei 15-monatigem Tiefstand - zum Franken wenig bewegt

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1551 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Zum Franken notiert der Euro wenig verändert bei 1,0737 Franken, nach 1,0732 am Vorabend. Gegenüber dem US-Dollar hat sich der Franken über Nacht etwas abgeschwächt. Der Dollar kostet aktuell 0,9298 nach 0,9291 Franken.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Vor dem Wochenende richtete sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf Arbeitsmarktdaten aus den USA. Es steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Dem Bericht wird hohe Bedeutung für die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zugesprochen. Die Fed will ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe bald zurückfahren und macht den konkreten Zeitpunkt vom Zustand des Arbeitsmarkts abhängig.

/bgf/stk/pre/tv

FRANKFURT (awp international)