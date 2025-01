Darum hält die Dollar-Stärke an

So hat er gegenüber dem Franken auf 0,9100 zugelegt. Am Mittag und vor dem Jahreswechsel leg er noch klar unter der Marke von 0,91 Fr.

Auch gegenüber dem Euro hat der Dollar angezogen. Ein Euro kostet derzeit noch 1,0289, am Mittag waren es noch 1,0350 USD. Dies ist der tiefste Stand des Euro seit Ende 2022. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9363 mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Industrie in der Eurozone schwächelt weiter. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex gab auf bereits sehr niedrigem Niveau im Dezember erneut nach. Die Auftragseingänge seien noch stärker zurückgegangen als in den beiden Vormonaten, was Hoffnung auf eine baldige Belebung zunichtemache, hiess es in Marktkreisen.

Belastet wird der Euro zudem allgemein von den Sorgen, dass die exportorientierte Wirtschaft der Eurozone stark unter Zöllen des künftigen Präsidenten Donald Trump leiden könnte.

