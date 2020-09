Darum hält sich der Euro über 1,16 US-Dollar - zum Franken knapp über 1,08

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten.

Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1635 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro wieder knapp über der Marke von 1,08 etabliert, nachdem er am Freitag vorübergehend unter diese gefallen ist. Er kostet derzeit 1,0808, nach 1,0799 am Freitagabend. Der US-Dollar zeigt sich bei 0,9286 stabil.

Der Euro bewegt sich zurzeit gegenüber dem Dollar in der Nähe seines tiefsten Stands seit etwa zwei Monaten. Getrieben wurde der Wechselkurs in den vergangenen Wochen vor allem durch die Schwäche an den Aktienmärkten, die der globalen Leitwährung Dollar oft Rückenwind verschafft hat. Der Euro hat unter dieser Entwicklung gelitten.

Zu Wochenbeginn stehen kaum relevante Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Allerdings äussern sich einige hochrangige Zentralbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

bgf/jha/cf

FRANKFURT (awp international)