Darum gibt der US-Dollar zum Franken und Euro etwas nach

So zog der Euro gegenüber dem "Greenback" bis am Abend merklich an und kostet aktuell 1,1727 Dollar. Am späten Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1694 Dollar gehandelt.

Auch zum Franken verlor der Dollar an Terrain. Das Franken/Dollar-Paar fiel am frühen Abend auf 0,7915 Franken zurück nach 0,7943 Franken am Nachmittag. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9282 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.

Nach dem US-Angriff auf Venezuela war der Dollar bei Anlegern zunächst noch stärker gefragt. Im New Yorker Handel büsste aber die US-amerikanische in der Folge an Boden ein. Gebremst wurde der Anstieg des Dollar durch enttäuschende US-Konjunkturdaten.

So hatte sich die Stimmung in der US-Industrie im Dezember überraschend weiter verschlechtert. Im Gegensatz dazu hatten Ökonomen im Vorfeld mit einem leichten Anstieg gerechnet.

awp-robot/mk/

Zürich (awp)