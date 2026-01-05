Dollarkurs USD - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
05.01.2026 21:17:00
Darum gibt der US-Dollar zum Franken und Euro etwas nach
Der US-Dollar hat am Montagabend weiter leicht an Wert verloren.
Auch zum Franken verlor der Dollar an Terrain. Das Franken/Dollar-Paar fiel am frühen Abend auf 0,7915 Franken zurück nach 0,7943 Franken am Nachmittag. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9282 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Nach dem US-Angriff auf Venezuela war der Dollar bei Anlegern zunächst noch stärker gefragt. Im New Yorker Handel büsste aber die US-amerikanische in der Folge an Boden ein. Gebremst wurde der Anstieg des Dollar durch enttäuschende US-Konjunkturdaten.
So hatte sich die Stimmung in der US-Industrie im Dezember überraschend weiter verschlechtert. Im Gegensatz dazu hatten Ökonomen im Vorfeld mit einem leichten Anstieg gerechnet.
awp-robot/mk/
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.928
|
-0.12
|Türkische Lira
|
54.3493
|
0.10
|Baht
|
39.5452
|
-0.71
|Bitcoin - US Dollar
|
94114.4459
|
2.98
|Real
|
6.833
|
-0.15
|US-Dollar
|
0.7914
|
-0.13
|Zloty
|
4.5379
|
0.12
|Euro - US Dollar
|
1.1725
|
0.03
|Ripple - US Dollar
|
2.3111
|
10.56
|Forint
|
413.8869
|
0.07
|Bitcoin - Euro
|
80271.4344
|
2.80
|Ripple
|
0.5466
|
-9.35
|Rubel
|
102.9667
|
1.35
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- Dow mit neuer Bestmarke - Techwerte legen zu -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Der heimische Leitindex gab im Montagshandel ab. Der DAX zeigte sich in Rekordlaune. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Gewinne. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.