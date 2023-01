Darum gibt der Eurokurs weiter nach - EUR/CHF stabil

Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0521 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Auch zum Schweizer Franken hat die US-Währung auf 0,9372 von 0,9356 Franken am Vorabend angezogen. Am Donnerstagmittag kostete ein US-Dollar noch weniger als 93 Rappen. Der Euro hat sich dagegen zur Schweizer Währung über Nacht kaum bewegt und wird aktuell zu 0,9856 Franken nach 0,9857 am Vorabend gehandelt.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Am Donnerstag hatten unerwartet starke Daten vom US-Arbeitsmarkt dem Dollar Auftrieb verleihen und den Euro im Gegenzug um etwa einen Cent nach unten gedrückt. Kurz vor dem Wochenende bleiben Konjunkturdaten im Fokus. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember auf dem Programm. Es wird ein deutlicher Anstieg der Beschäftigung erwartet, was auf eine weiter robuste Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt hindeuten würde.

Zudem bleibt die Preisentwicklung ein bestimmendes Thema. Am späten Vormittag werden die Inflationsdaten aus der Eurozone erwartet. Zuletzt hatten Preisdaten aus führenden Volkswirtschaften des Währungsraums eine Abschwächung der Teuerungsrate von hohem Niveau aus signalisiert.

/jkr/mis/pre

FRANKFURT (awp international)