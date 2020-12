Darum gibt der Eurokurs seine Gewinne teilweise wieder ab - USD/CHF fester

Der Euro ist am Montag gestützt durch eine freundliche Stimmung an den Finanzmärkten etwas gestiegen.

Zwischenzeitliche deutliche Gewinne gibt der Euro allerdings grösstenteils wieder ab und rutscht unter die Marke von 1,22 Dollar. Im Mittagshandel wird er mit 1,2195 Dollar notiert. Am Vormittag war er noch zeitweise bis auf 1,2250 Dollar geklettert, nachdem er im frühen Handel noch unter 1,22 Dollar notiert hatte.

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro mit 1,0873 Franken fester, gibt aber ebenfalls einen Teil der frühen Gewinne ab. Kurzzeitig ist die Gemeinschaftswährung mit 1,0894 so hoch wie seit Anfang Juni nicht mehr gestanden. Vor den Weihnachtsfeiertagen kostete die Gemeinschaftswährung noch 1,0861 Franken. Das USD/CHF-Währungspaar wird mit 0,8918 Franken ebenfalls höher gehandelt.

Der Euro profitiert von einer zuversichtlicheren Stimmung an den Finanzmärkten. In der Nacht auf Montag hatte der amtierende US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt.

Positiv wirkt sich auch die Einigung auf einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Grossbritannien und der Beginn der Corona-Impfungen in Ländern der EU aus. Das britische Pfund jedoch gerät im Mittagshandel unter Druck. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem das Pfund im Vorfeld der Einigung gestiegen ist. Zudem sind zwischen den Feiertagen die Kursausschläge grösser, da das Handelsvolumen niedriger ist.

