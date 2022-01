Darum gibt der Euro zum Wochenstart wieder nach - Zum Franken wenig verändert

- Nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitag noch bis auf 1,1365 Dollar geklettert war, ist es nun zu einer Gegenbewegung gekommen. Der Euro wird aktuell zu 1,1319 Dollar gehandelt.

Auch gegenüber dem Franken kann sich der Dollar befestigen und kostet aktuell 0,9225 Franken nach 0,9208 noch am Morgen. Damit hat er sich wieder klar über der Marke von 0,92, unter die er am Freitag gefallen war, festgesetzt. Der Euro dagegen tendiert gegenüber dem Franken mit 1,0440 Franken minim höher als im frühen Handel.

Am Freitag hatte ein durchwachsener US-Arbeitsmarktbericht den Dollar im späten Handel noch belastet. Die Anleger am Devisenmarkt konzentrierten sich insbesondere auf die schwache Beschäftigungsentwicklung. Zu Wochenbeginn jedoch richtete sich der Fokus verstärkt auf den vergleichsweise starken Anstieg der Löhne, der die US-Notenbank zu einer strafferen Geldpolitik ermutigen könnte. Diese Aussicht spiegelt sich auch im jüngsten Renditeanstieg in den USA wider, der Geldströme in die Vereinigten Staaten lenken kann und so den Dollar im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen attraktiver erscheinen lässt.

Derweil stieg das britische Pfund gegenüber dem Euro weiter und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2020. Börsianer verwiesen hier auf die Aussicht auf einen baldigen weiteren Zinsschritt der britischen Notenbank nach oben. Diese hatte im Dezember erstmals in der Corona-Pandemie den Leitzins erhöht, um sich gegen die hohe Inflation zu stemmen.

Jüngste Konjunkturdaten aber bewegten den Euro kaum. In der Eurozone fiel die Arbeitslosigkeit im November erneut.

